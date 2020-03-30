На руднике Петриковского рудоуправления специалисты ОАО «Трест Шахтоспецстрой» завершили проходку подземного бункера «Запад» буровзрывным способом и камеры питателей одноименного загрузочного комплекса. Такая информация размещена на сайте ОАО «Беларуськалий».

Как сообщил и.о. начальника рудника Петриковского рудоуправления Александр Жуковский, выполненные работы дадут возможность перейти на постоянную схему загрузки скипов подъемной машины №2 ствола №1. Он отметил, что начаты работы по возведению постоянного крепления и футеровке бункера, объем которого составит 624 м3, емкость – 970 тонн.

Совместные усилия специалистов Краснослободского рудника РУ-2 и ОАО «Трест Шахтоспецстрой» помогают уверенно идти к вводу в эксплуатацию подземного склада руды. В настоящее время выполнены такие масштабные работы, как монтаж металлоконструкций рудоспусков, стационарного ленточного конвейера КЛС‑1200 и забойного конвейера СПЗ-1-228.

На руднике также продолжается проходка горных выработок околоствольного двора и начата проходка горных выработок главного южного направления.