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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕС В БЮДЖЕТ 73,1 МЛН РУБЛЕЙ
15:35 30.03.2020

73,1 млн. рублей поступило в бюджет Витебской области от субъектов малого предпринимательства за январь-февраль 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, поступления в бюджет от данной категории плательщиков к прошлому году увеличились в действующих ценах на 4,2 млн рублей.

По предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет увеличились на 3,9 млн рублей и составили 63,4 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям – на 0,3 млн рублей и составили 9,7 млн рублей.

В Витебской области зарегистрировано 31485 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 8549 организаций и 22936 индивидуальных предпринимателей.

К прошлому году их количество увеличилось на 1063, в том числе количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 1146, организаций уменьшилось на 83.
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