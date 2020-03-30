73,1 млн. рублей поступило в бюджет Витебской области от субъектов малого предпринимательства за январь-февраль 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, поступления в бюджет от данной категории плательщиков к прошлому году увеличились в действующих ценах на 4,2 млн рублей.

По предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет увеличились на 3,9 млн рублей и составили 63,4 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям – на 0,3 млн рублей и составили 9,7 млн рублей.

В Витебской области зарегистрировано 31485 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 8549 организаций и 22936 индивидуальных предпринимателей.

К прошлому году их количество увеличилось на 1063, в том числе количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 1146, организаций уменьшилось на 83.