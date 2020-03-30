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ЭКОНОМИКА РБ
НА АВТОБУСНОМ МАРШРУТЕ № 84 С 5 АПРЕЛЯ ПОЯВИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС ИЗ МАЛИНОВКИ В СЛЕПЯНКУ
15:23 30.03.2020
С целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 5 апреля 2020 года по выходным дням на автобусном маршруте № 84 «ДС Малиновка-4 – Слепянка» будет изменено расписание движения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», также появится дополнительный рейс из Малиновки в Степянку, который будет отправляться с конечного пункта ДС «Малиновка-4» в 07:04.
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