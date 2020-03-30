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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ 84 НОВЫЕ ФОРМЫ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ
15:00 30.03.2020
Белорусские ученые разработали 84 новые формы комплексных удобрений. Об этом на пресс-конференции 27 марта сообщил директор РУП «Институт почвоведения и агрохимии» НАН Беларуси Виталий Лапа.
"В мире около 70% от всего объема удобрений применяется в виде комплексных. Наш институт разработал 84 новые формы таких удобрений практически для всех культур, которые выращиваются в Беларуси. Они сбалансированы по содержанию основных макро- и микроэлементов. Их стоимость на 8-10% выше, чем эквивалентной дозы простых форм удобрений", - отметил он.
В свою очередь заместитель генерального директора по научной работе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию» Эрома Урбан отметил, что в этом году озимые культуры в Беларуси выходят из зимовки в удовлетворительном состоянии. Уже сейчас растения необходимо обеспечить подкормкой и обрабатывать защитными средствами от болезней.
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