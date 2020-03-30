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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПРЕДЛАГАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ БЕЗЛИМИТ ИНТЕРНЕТА НА 3 МЕСЯЦА
14:32 30.03.2020

Мобильный оператор life:) предлагает тариф Бесплатный безлимит интернета на 3 месяца.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, предлагается 100 ГБ на неограниченной скорости, дальше на скорости до 1 Мбит/с.

Подключить бесплатный Безлимит интернета на 3 месяца могут пользователи популярных тарифов Шейк, Шейк+ и Play.

Услуга доступна как для тех, кто подключит новую SIM-карту с тарифами Шейк, Шейк+ или Play, так и для абонентов, которые уже давно на них обслуживается и еще не подключали себе бесплатный безлимит.

При смене тарифа тоже можно подключить Бесплатный безлимит ГБ на 3 месяца. Перейти на тариф Шейк, Шейк+ или Play можно с любого другого тарифного плана, если на текущем тарифе нет никаких дополнительных обязательств.

Сменить тариф и подключить Безлимит ГБ можно бесплатно в приложении Мой life:) для Android или Smart life:) для iOS.

Для заказа новой SIM-карты сразу с безлимитом нужно просто перейти на страницу тарифов Шейк, Шейк+ и Play, выбрать нужный – и нажать подключить. Доставка SIM-карты бесплатная.
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