Аквапарк «Лебяжий» с 6 по 30 апреля включительно закрывается на профилактические работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в аквапарке, ежегодная профилактика в этом году пройдет вместо традиционной сентябрьской.

За три недели в аквапарке планируется полностью обновить воду во всех бассейнах и провести генеральную уборку помещений с перспективой частичной замены плиточного покрытия, перекраски стен, очистки дверных коробок, ремонта потолка в водно-термальной зоне, устранения мелких эксплуатационных дефектов.

Такое плановое закрытие проводится каждый год для обеспечения максимального комфорта и безопасности посетителей.

Срок действия абонементов, сертификатов, клубных карт продлевается пропорционально дням закрытия. Действующие акции также продлеваются.

При этом до 5 апреля включительно в РК «Аквапарк «Лебяжий» реализуются абонементы на новый сезон по сниженным ценам.

В период профилактических работ продолжает работу фитнес-клуб Pride Fitness House.