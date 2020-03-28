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ЭКОНОМИКА РБ
АКВАПАРК «ЛЕБЯЖИЙ» В АПРЕЛЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
14:16 30.03.2020
Аквапарк «Лебяжий» с 6 по 30 апреля включительно закрывается на профилактические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в аквапарке, ежегодная профилактика в этом году пройдет вместо традиционной сентябрьской.
За три недели в аквапарке планируется полностью обновить воду во всех бассейнах и провести генеральную уборку помещений с перспективой частичной замены плиточного покрытия, перекраски стен, очистки дверных коробок, ремонта потолка в водно-термальной зоне, устранения мелких эксплуатационных дефектов.
Такое плановое закрытие проводится каждый год для обеспечения максимального комфорта и безопасности посетителей.
Срок действия абонементов, сертификатов, клубных карт продлевается пропорционально дням закрытия. Действующие акции также продлеваются.
При этом до 5 апреля включительно в РК «Аквапарк «Лебяжий» реализуются абонементы на новый сезон по сниженным ценам.
В период профилактических работ продолжает работу фитнес-клуб Pride Fitness House.
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