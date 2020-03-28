Прокуратура Верхнедвинского района проанализировала соблюдение законодательства о труде в части предоставления гарантий и компенсаций работникам в связи с вредными и (или) опасными условиями труда в КУПСХП «Освейский».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, оказалось, на предприятии не исполняли требования законодательства и локальных правовых актов, регламентирующих оплату труда по результатам аттестации рабочих мест.

Так, директор КУПСХП «Освейский» издал приказ об аттестации рабочих мест с их перечнем по профессиям и должностям, согласно которому сотрудники хозяйства имели право на доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Результаты аттестации считались действительными в течение 5 лет.

В частности, право на такие доплаты подтверждалось для следующих профессий: ветеринарный врач, животновод, ветеринарный фельдшер, санитар ветеринарный, лаборант, бригадир производственной бригады, оператор машинного доения, токарь, кузнец ручной ковки, электрогазосварщик, столяр, водитель автомобиля ГАЗ, водитель автомобиля МАЗ, тракторист-машинист, оператор по искусственному осеменению.

По указанным в аттестации профессиям на предприятии занят 91 работник. Причем никому из них в хозяйстве в 2019 году не начисляли и не выплачивали доплаты за вредные условия труда.

Как итог – прокуратура района внесла представление в управление сельского хозяйства и продовольствия Верхнедвинского райисполкома, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, привлечь к ответственности виновных должностных лиц, а также провести мониторинг всех сельхозпредприятий по данному вопросу.

После рассмотрения акта надзора 80 работникам организации выплачена причитавшаяся доплата, а ее руководителю объявлен выговор.

Дальнейшее соблюдение трудового законодательства на сельхозпредприятиях прокуратура Верхнедвинского района взяла на свой контроль.