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ЭКОНОМИКА РБ


В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1,7 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
13:39 30.03.2020

Социальная служба оказывает помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в территориальные центры социального обслуживания населения по состоянию на 27 марта уже поступило 1730 заявок, выполнено 1626.

В настоящее время проводится широкомасштабная работа по информированию одиноких пожилых граждан и инвалидов о возможности получения такой помощи. Так, например, по телефону о такой помощи сообщают сотрудники территориальных центров, подготовленные памятки раздают почтальоны и волонтеры, к информационной работе подключены и сельские советы.

Для информирования нетрудоспособных граждан, приема заявок и доставки необходимых товаров территориальные центры сотрудничают с Белорусским Обществом Красного Креста и Белорусским республиканским союзом молодежи.

В настоящее время формируются списки волонтеров для участия в этой работе. Минтруда и соцзащиты приглашает всех неравнодушных присоединиться к акции добра, проходящей по всей стране.

Сегодня в стране функционирует 146 территориальных центров социального обслуживания населения, в которых работает 20 тысяч человек, из них 12 тысяч – социальные работники. Центры распложены в каждом районе страны.

В стране проживает порядка 830 тысяч одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов. Из них почти у 160 тысяч нет близких.

Комплексные услуги социального обслуживания территориальными центрами оказываются 95 тысячам гражданам пожилого возраста и инвалидам. Эти услуги включают уборку помещений, приготовление пищи, доставку продуктов питания и лекарств и другие.

Таким образом, с учетом предоставления комплексных услуг социального обслуживания, территориальными центрами услугами по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, охвачены почти 97 тысяч пожилых граждан и инвалидов.
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