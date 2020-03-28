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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ ПРИОСТАНОВИЛ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФОСМОТРОВ
13:25 30.03.2020
Министерство здравоохранения приказом № 344 от 26 марта 2020 года приостановило проведение периодических медицинских осмотров работающих.
Как отмечается в документе, приостановка связана с неблагоприятной эпидемической обстановкой, вызванной распространением инфекции COVID-19.
Запрет на проведение периодических медицинских осмотров продлится до 20 апреля 2020 года, если не поступит других указаний.
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