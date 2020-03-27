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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ДЕВЯТИ ТЫСЯЧ ТОНН УСЛОВНОГО ТОПЛИВА СЭКОНОМЛЕНО В ЭТОМ ГОДУ ФИЛИАЛАМИ РУП «МИНСКЭНЕРГО»
12:54 30.03.2020
В текущем году экономия топливно-энергетических ресурсов предприятиями РУП «Минскэнерго» составила 9,3 тысячи тонн условного топлива.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, добиться таких показателей предприятию удалось благодаря реконструкции тепловых сетей с применением предизолированных труб.
(ПИ-труб), повышению эффективности системы теплоснабжения за счет снижения температуры обратной сетевой воды в осенне-зимний период, а также внедрению всеми филиалами энергоэффективного осветительного оборудования как в производственных и административных зданиях, так и в системах уличного освещения.
Эффективными оказались и проведенные мероприятия, направленные на снижение расхода электроэнергии на ее транспорт в электрических сетях (замена трансформаторов, замена сетей, выявление безучетного потребления и хищений электроэнергии), а также продолжение внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами Минских тепловых сетей» (на настоящий момент завершена 6 очередь, 1 пусковой комплекс)
В целом в текущем году предприятием запланирована экономия 37 тысяч тонн условного топлива. Необходимые проекты для реализации поставленных задач готовы, финансирование обеспечено.
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