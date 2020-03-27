В текущем году экономия топливно-энергетических ресурсов предприятиями РУП «Минскэнерго» составила 9,3 тысячи тонн условного топлива.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, добиться таких показателей предприятию удалось благодаря реконструкции тепловых сетей с применением предизолированных труб.

(ПИ-труб), повышению эффективности системы теплоснабжения за счет снижения температуры обратной сетевой воды в осенне-зимний период, а также внедрению всеми филиалами энергоэффективного осветительного оборудования как в производственных и административных зданиях, так и в системах уличного освещения.

Эффективными оказались и проведенные мероприятия, направленные на снижение расхода электроэнергии на ее транспорт в электрических сетях (замена трансформаторов, замена сетей, выявление безучетного потребления и хищений электроэнергии), а также продолжение внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами Минских тепловых сетей» (на настоящий момент завершена 6 очередь, 1 пусковой комплекс)

В целом в текущем году предприятием запланирована экономия 37 тысяч тонн условного топлива. Необходимые проекты для реализации поставленных задач готовы, финансирование обеспечено.