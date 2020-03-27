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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОРОГИ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК ПЕРЕД ЛЕТНИМ СЕЗОНОМ
12:43 30.03.2020

В соответствии с приказом Минтранса от 9 марта 2020 года № 19-Д «О подготовке республиканских автомобильных дорог к эксплуатации в летний период» предприятия дорожного хозяйства проводят комплекс мероприятий по наведению порядка на дорогах и в полосах отвода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, все работы планируется завершить к началу мая.

Данным документом утвержден план-график подготовки дорог, где расписаны виды работ и сроки их выполнения. Следует отметить, что приказ предписывает в первоочередном порядке ликвидировать сезонную ямочность. При этом поручается обеспечить строгое соблюдение технологии и качества работ при выполнении ямочного ремонта.

Кроме того, дорожникам предстоит ликвидировать места застоя воды на проезжей части и обочинах, очистить дороги от остатков противогололедных материалов, устранить недостатки в установке и внешнем виде дорожных знаков, привести в порядок автопавильоны, автобусные остановки, площадки отдыха, отремонтировать и покрасить барьерное ограждение, восстановить снятые на зимний период сигнальные столбики. Большая работа будет проведена в полосе отвода по вырубке сухих деревьев и кустарника, по профилированию обочины вдоль республиканских дорог, приведению в порядок территорий производственных баз, строительных городков, площадок для складирования материалов.

В приказе также содержатся требования о запрещении производства дорожных работ на республиканских автомобильных дорогах при необеспечении безопасности дорожного движения и отсутствии согласованных со службами ГАИ МВД Республики Беларусь схем установки технических средств организации дорожного движения, разработанных в соответствии с ТКП 636-2019 «Обустройство мест производства работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и улиц населенных пунктов».

Контроль за ходом подготовки республиканских автодорог к летнему сезону, качеством выполняемых работ, а также состоянием автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий возложен на РУП «Белдорцентр». Особое внимание уделяется автодорогам, находящимся в 50-километровой зоне вокруг Минска.
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