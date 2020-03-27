|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ ПРОВОДИТ ОПРОС ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ
12:27 30.03.2020
Министерство архитектуры и строительства Беларуси проводит опрос организаций строительного комплекса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, цель опроса - выяснить, с какими проблемными вопросами сталкиваются стройорганизации, и выработать меры по их поддержке.
Опросник размещен на официальном сайте Минстройархитектуры и его можно скачать.
В таблице необходимо указать наименование организации и сферу ее деятельности, проблемные вопросы, с которыми столкнулось предприятие, видимые пути их решения, в том числе на уровне Правительства. Заполненную таблицу нужно отправить на электронный адрес с пометкой «Опрос». Заявки будут приниматься до 1 апреля включительно до 12.00.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.03.2020
Курсы в банках
на 30.03.2020
Конвертация в банках
на 30.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте