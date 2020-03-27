Министерство архитектуры и строительства Беларуси проводит опрос организаций строительного комплекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, цель опроса - выяснить, с какими проблемными вопросами сталкиваются стройорганизации, и выработать меры по их поддержке.

Опросник размещен на официальном сайте Минстройархитектуры и его можно скачать.

В таблице необходимо указать наименование организации и сферу ее деятельности, проблемные вопросы, с которыми столкнулось предприятие, видимые пути их решения, в том числе на уровне Правительства. Заполненную таблицу нужно отправить на электронный адрес с пометкой «Опрос». Заявки будут приниматься до 1 апреля включительно до 12.00.