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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА И БЕЛОЙ ЖЕСТИ В МИОРСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОЕН НА 93%
12:09 30.03.2020
Строительная готовность металлопрокатного завода по производству металлического листа и белой жести в Миорском районе составляет 93%. Об этом сообщил 27 марта генеральный директор предприятия Петр Шимукович во время посещения строящегося объекта премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.
По его словам, в настоящее время основные вопросы, препятствующие воплощению инвестпроекта, решены.
"На данный момент у нас еще есть ряд объектов в разной степени готовности, без которых реализация проекта невозможна. Однако в ближайшее время строительная часть проекта будет завершена. Останутся работы, связанные с пуско-наладочными операциями по всем технологическим единицам", - констатировал он.
Петр Шимукович подчеркнул, что с середины января на заводе переведен в режим предпусконаладки стан холодной прокатки. На протяжении последних полутора месяцев на нем выполнялись все операции, предусмотренные компанией-поставщиком оборудования. Крупные недостатки не выявлены. Сейчас интенсивно ведутся все остальные работы. Генподрядчик и субподрядчики нацелены на то, чтобы сократить их сроки.
"Строительство завода ведется более трех лет. Из-за пауз с финансированием мы "вылетаем" из намеченных сроков на полгода", - отметил председатель совета директоров ООО "ММПЗ-групп" Алексей Коваленок.
Он акцентировал внимание на шлейфе проектов, которые тянет за собой создание в районе нового мощного производства. Так, на ближайшую перспективу здесь запланировано строительство комфортного служебного жилья для работников завода (будет предоставляться бесплатно, а при отработке 10-летнего стажа переходить в собственность сотрудника), детского сада, школы, крупного многофункционального центра и высокотехнологичного медицинского центра. Последний проект реализуется в государственно-частном партнерстве.
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