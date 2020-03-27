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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСЗАКУПОК НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ
11:56 30.03.2020
С 1 апреля 2020 г. в Беларуси вводится в эксплуатацию система резервирования бюджетных ассигнований при государственных закупках.
Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в связи с этим все биржевые договоры, сформированные по результатам проведения государственных закупок на биржевых торгах и доступные для подписания в персональном разделе участника, должны быть подписаны двумя сторонами в срок до 31 марта 2020 г. для регистрации их Биржей.
В противном случае данные договоры с 1 апреля 2020 г. не смогут быть размещены в Государственной информационно-аналитической системе (ГИАС) и в дальнейшем не будут приняты к исполнению территориальными органами государственного казначейства.
Также с 1 апреля 2020 г. изменяется порядок осуществления государственных закупок на биржевых торгах.
Необходимым условием регистрации биржевых договоров и размещения их в ГИАС является подтверждение резервирования бюджетных ассигнований и размещение закупки в ГИАС.
Резервирование и размещение закупки в ГИАС выполняются по каждой сделке биржевого договора и должны быть выполнены до истечения срока на обжалование биржевого договора.
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