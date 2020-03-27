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ЭКОНОМИКА РБ


ИП ЗА НЕЗАКОННЫЙ ПРОВОЗ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИВЛЕЧЕН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
11:17 30.03.2020

Индивидуальный предприниматель из Кобрина привлечен судом Московского района Бреста к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в отношении его в конце января этого года брестские таможенники начали административный процесс в связи с недекларированием товаров, перемещенных через таможенную границу.

Индивидуальный предприниматель, он же водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», въезжал на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска «Козловичи». В своем грузовике он ввозил из Польши партию бытовой техники. Таможенники направили автомобиль на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

Полученная сканограмма указала на наличие в автомобиле «лишнего» товара. Последующий таможенный досмотр это подтвердил. Сведения о 75% от общего количества находившейся в грузовом отсеке бытовой техники в товаросопроводительных документах отсутствовали.

Стоимость незаявленных 150 единиц товара составила свыше 33 тысяч белорусских рублей.

В соответствии с решением суда индивидуальному предпринимателю необходимо уплатить штраф в размере 25% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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