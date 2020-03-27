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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
11:05 30.03.2020
В филиале «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» продолжаются работы по реконструкции системы теплоснабжения.
Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», в ходе реконструкции на объекте будет установлено оборудование котельной в составе двух газомазутных котлов паропроизводительностью 50 т/ч каждый и двух электрокотлов мощностью по 40 МВт. Реконструкция осуществляется в соответствии с комплексом мероприятий в рамках интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему республики.
В настоящее время выполнена реконструкция системы отопления главного корпуса, установлен пиковый бойлер энергоблока №4, смонтированы паровые и электрические котлы, дымовая труба, монтируется вспомогательное оборудование котельной. Осуществлен монтаж наружных инженерных сетей и технологических трубопроводов. Близится к завершению сборка корпуса бака-аккумулятора.
На площадке строительства открытого распределительного устройства уже смонтированы силовой трансформатор и трансформаторы тока, гибкие связи 110 кВ, завершается монтаж противоаварийной автоматики, внутристанционной релейной защиты, шкафов защиты и управления. Выполняется модернизация ячеек комплектного распределительного устройства 6 кВ для питания трансформаторов собственных нужд, осуществляется монтаж распределительного устройства собственных нужд 0,4 кВ, а также монтаж внутренних и внешних кабельных трасс.
На объекте работает персонал различных подрядных организаций республики в количестве более 200 человек. Все строительно-монтажные работы идут в соответствии с планом.
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