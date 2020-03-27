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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЕЗД МОГИЛЕВ-БРЕСТ С 15 АПРЕЛЯ БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ ДО МИНСКА
10:42 30.03.2020
В связи с сокращением пассажиропотока с 15 апреля изменится порядок следования поездов сообщением Могилев-Брест-Могилев. Поезда из Могилева будут следовать лишь до Минска. Об этом сообщило руководство вокзала станции "Могилев".
Как пишут «Могилевские ведомости», с 15 апреля 2020 поезд № 649 Могилев-Брест назначается сообщением Могилев-Минск. Отправление со ст. Могилев-1 в 00.45, прибытие на ст. Минск в 05.13.
Поезд №650 Брест-Могилев назначается сообщением Минск-Могилев. Отправление со ст. Минск в 19.44, прибытие на станцию Могилев-1 в 23.08.
Таким образом, с 15 апреля без пересадок добраться до Бреста из Могилева и обратно можно лишь поездом №605б/606б Брест-Витебск.
При этом в дни перед и после праздников 1 мая и День Независимости поезда №649/650 будут курсировать до Бреста и обратно. 24, 25, 28 и 30 апреля, 01 и 03 мая, а также 03 и 05 июля 2020 поезд №649/650 назначается сообщением Могилев-Брест-Могилев. Отправление со ст. Могилев-1 в 00.45 прибытие на ст. Могилев-1 в 23.08.
Справки о расписании поездов можно получить по телефону- 105 (для всех операторов связи).
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