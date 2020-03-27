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ЭКОНОМИКА РБ


МЗКТ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ ДЛЯ ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ»
10:37 30.03.2020

ОАО «Минский завод колесных тягачей» (VOLAT) поставило новый седельный тягач МЗКТ-750440-010-01 для ПО «Белоруснефть».

Седельный тягач МЗКТ-750440-010-01 дорожного габарита с колесной формулой 8х8, предназначен для транспортировки крупногабаритных тяжеловесных грузов в составе автопоезда максимальной массой до 90 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в настоящее время рассматривается перспектива дальнейших взаимоотношений и поставки еще нескольких единиц техники.

VOLAT специализируется на выпуске дорожных и внедорожных автомобилей большой грузоподъемности и прицепной техники к ним, а также специальных колесных шасси под монтаж самого разнообразного оборудования для предприятий и транспортных организаций строительного, нефтегазового и машиностроительного комплексов.
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