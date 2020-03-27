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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВЫХОДАХ СТАНЦИИ МЕТРО «ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ» ПРОДЛИЛИ РЕМОНТ
09:58 30.03.2020
На выходах станции метро «Площадь Победы» продлили ремонт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП "Минский Метрополитен", выход № 4-1 станции «Площадь Победы» будет полностью закрыт по 10 апреля 2020 года.
Также в связи с производственной необходимостью продлено полное закрытие выхода № 3-2 станции «Площадь Победы» по 3 апреля 2020 года.
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