ЭКОНОМИКА РБ

НА ВЫХОДАХ СТАНЦИИ МЕТРО «ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ» ПРОДЛИЛИ РЕМОНТ

09:58 30.03.2020 На выходах станции метро «Площадь Победы» продлили ремонт. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП "Минский Метрополитен", выход № 4-1 станции «Площадь Победы» будет полностью закрыт по 10 апреля 2020 года. Также в связи с производственной необходимостью продлено полное закрытие выхода № 3-2 станции «Площадь Победы» по 3 апреля 2020 года.