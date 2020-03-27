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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКЕ В РАЙОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ «СЕВЕРНАЯ» ИДЕТ УСТАНОВКА ДВУХ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ
09:51 30.03.2020

В настоящее время РУП «Витебскэнерго» в соответствии с комплексом мероприятий в рамках интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему республики реализует ряд важнейших инвестиционных проектов.

Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», на территории районной котельной «Северная» в Витебске в январе текущего года начаты строительно-монтажные работы.

Проектно-сметная документация разработана РУП «БЕЛТЭИ». Проектом предусмотрена установка в новом здании котельной двух водогрейных электрокотлов общей мощностью 20 МВт, монтаж двух баков-аккумуляторов объемом по 1000 м3 каждый, также на подстанции 110 кВ «КСМ» планируется установка силового трансформатора производства ОАО «Сименс трансформаторы».

Генеральным подрядчиком на объекте выступает ОАО «Белэлектромонтажналадка».

На текущий момент завершено строительство здания электрокотельной, которое полностью готово к монтажу оборудования. На объекте уже установлены два котла, ведется установка кран-балки. Полностью завершено устройство фундаментов под баки-аккумуляторы, под лестницу обслуживания баков, выполнено гидрофобное основание. Ведутся работы по монтажу технологической эстакады и технологической канализации. В старом здании котельной установлены сетевые насосы и теплообменники.

На подстанции 110 кВ «КСМ» установлен на фундамент трансформатор. В настоящее время выполняется монтаж навесного оборудования и прокладка кабеля для последующего электроснабжения электрокотельной. Полностью завершены работы по прокладке кабельной канализации. Выполняется монтаж необходимого оборудования на других связанных с котельной объектах: подстанции «Технологическая», подстанции «Витебск», мини-ТЭЦ «Восточная», Витебской ГЭС, Витебской ТЭЦ, в Витебских тепловых сетях.
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