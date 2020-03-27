Объем инвестиций в завод по производству металлического листа и белой жести в Витебской области составляет почти 400 млн евро. Такая информация прозвучала во время поездки 27 марта премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Миорский район, где он ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству металлического листа и белой жести в Витебской области».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, инвестпроект реализуется в соответствии с Госпрограммой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и указом от 9 июня 2014 года №271. Главным инвестором является австрийская компания ММРZ GmbH. Инновационность проекта заключается в создании производства принципиально новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции - белой жести толщиной от 0,1 мм (в СНГ производят толщиной до 0,18 мм). Проект ориентирован на экспорт: помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка Беларуси, основная часть продукции пойдет за рубеж. В структуре экспорта порядка 20% поставок планируется осуществлять в Россию, основная же доля придется на рынки других стран.

Премьер-министр посетил основной цех завода, где расположено главное технологическое оборудование, всесторонне оценил технологии, которые будут применяться на заводе, а также провел штаб с участием основных участников инвестпроекта по вопросам маркетинговой стратегии предприятия. Также обсуждались причины задержки сроков реализации проекта, в том числе связанные с затруднениями в схеме финансирования, варианты их решения.