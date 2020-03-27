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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИОНЕРЫ ОАО «КРИНИЦА» ОБСУДЯТ НА СОБРАНИИ ЛИКВИДАЦИЮ ООО «КРИНИЦА БЕЛТРЭЙД» В СМОЛЕНСКЕ
09:28 30.03.2020
30 марта 2020 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Криница».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут заслушаны отчеты об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Криница» за 2019 год и Наблюдательного совета о проделанной в прошлом году работе.
Кроме того, планируется утвердить основные направления деятельности общества на 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, распределение чистой прибыли и выплаты дивидендов.
Помимо этого, будут избраны новые члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также установлен для них размер вознаграждения.
В заключение будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав ОАО «Криница» и о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Криница БелТрэйд» в Смоленске.
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