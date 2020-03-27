Объект культурного наследия – комплекс зданий пивоваренного завода продан в Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, покупателем стала белорусско-польская компания. Приобретение обошлось инвестору в 1 363 794 белорусских рублей.

По информации комитета «Гроднооблимущество, комплекс зданий бывшего пивоваренного завода, расположенный вблизи набережной реки Неман, является частью культурного наследия исторической центральной части областного центра, однако, долгие годы он оставался невостребованным. Вчера этот интереснейший объект был реализован комитетом единственному участнику торгов.

Еще один объект историко-культурного наследия – усадьба «Богуденки» в поселке Порозово Свислочского района также повторно выставлен «Гроднооблимущество» на аукционные торги, назначенные на 16 апреля 2020 года.

Усадьба, построенная на рубеже 19-20 веков, принадлежала роду Бутовт-Анджейковичей.

Большой деревянный особняк с многочисленными карнизами и башенками сохранился в своем первозданном виде до нашего времени. К дому примыкает парк, занимающий более 4 гектаров земли. Красота этого удивительного дома и неповторимый парка поражают даже самых искушенных туристов.

Стоимость объекта снижена на 80% и составляет 28 132 рубля 20 копеек. Срок аренды земельного участка площадью 4,3595 га – 50 лет.