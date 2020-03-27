Платежи негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области за январь-февраль 2020 года составили 61,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, данными плательщиками за январь-февраль 2020 года уплачено в бюджет 336,8 млн. рублей налогов и платежей, из них организациями – 314,6 млн. рублей, или 93,4%, индивидуальными предпринимателями – 22,2 млн. рублей, или 6,6%.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления вышеуказанных субъектов в текущих ценах увеличены на 11,4%, или на 34,6 млн. рублей.

Поступления на одну негосударственную организацию в январе-феврале 2020 года составили 10,7 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступило 0,5 тыс. рублей.

Упрощенную систему налогообложения предпочли около 11,6 тысячи организаций и более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. Такими плательщиками за январь-февраль 2020 года уплачено в бюджет 52,2 млн. рублей налогов и платежей, в том числе организациями – 36,7 млн. рублей, индивидуальными предпринимателями – 15,4 млн. рублей.