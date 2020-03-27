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ЭКОНОМИКА РБ


В 2020 ГОДУ БЖД ОТРЕМОНТИРУЕТ ПОРЯДКА 250 КМ ПУТИ
18:16 27.03.2020

В этом году на белорусской магистрали всеми видами ремонта планируется отремонтировать порядка 250 км пути, а также произвести капитальный ремонт 29 искусственных сооружений. Такая информация прозвучала на заседании технико-экономического совета Белорусской железной дороги, который прошел в режиме видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в планах дороги заменить 239 комплектов стрелочных переводов новыми, из них 210 - на железобетонном основании.

Будет осуществлена укладка 180 км плетей бесстыкового пути, что позволит уменьшить износ рельсов и ходовых частей подвижного состава, обеспечить плавность хода и оказать положительное влияние на повышение комфорта пассажиров. На эти цели планируется направить порядка 150 млн. рублей.

Для выполнения работ по текущему содержанию и ремонту железнодорожного пути, обеспечения безопасности движения поездов на Белорусской железной дороге эксплуатируется 428 единиц специального железнодорожного подвижного состава.

В том числе в наличии имеются три компьютеризированных вагона-путеизмерителя, которые осуществляют непрерывное измерение и регистрацию геометрических параметров рельсовой колеи, выявляют и оценивают неисправности по контролируемым параметрам с выдачей, при необходимости, ограничения скорости движения поездов.

Три вагона-дефектоскопа, один из которых закуплен в 2019 году. Данный современный вагон оборудован системой визуального обнаружения неисправностей верхнего строения пути и высокоскоростной системой измерения параметров пути.

В марте 2020 года на Белорусскую железную дорогу поступил инновационный диагностический комплекс для автоматизированной оценки состояния объектов инфраструктуры, который позволяет контролировать более ста различных её параметров. Он производит измерения в автоматизированном режиме, фиксируя их в базе с помощью специализированного программного обеспечения. Использование данного комплекса позволит усовершенствовать систему диагностики и обеспечить всесторонний контроль состояния технических объектов всей железнодорожной инфраструктуры. Также одним из важнейших отличий комплекса является возможность проведения широкого переченя измерений за один рейс, при полном исключении влияния человеческого фактора на результаты проверки.
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