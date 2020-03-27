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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР ЛЕСХОЗА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЧИНИЛ СВОЕМУ УЧРЕЖДЕНИЮ УЩЕРБ НА 40 ТЫС. РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА УСЛУГ ПОСРЕДНИКОВ
18:10 27.03.2020
Директор лесохозяйственного учреждения в Витебской области организовал закупку товарно-материальных ценностей через посреднические структуры, что повлекло причинение лесхозу ущерба в размере свыше 40 тыс. рублей. Факты злоупотребления служебными полномочиями выявили работники Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области и Генеральной прокуратуры в ходе проведения совместных проверочных мероприятий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2017-2019 годах лесхоз приобрел запасные части, бытовую химию, компьютерную технику и другие товары по завышенным ценам у субъектов хозяйствования частной формы собственности. Всего было закуплено товарно-материальных ценностей на сумму более 165 тыс. рублей. И это при том, что лесхоз мог приобрести их по более низким ценам, поскольку у него были прямые договорные отношения с теми организациями, у которых посредники их закупали для последующей продажи.
Генеральной прокуратурой в отношении директора лесхоза возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса за злоупотребление служебными полномочиями.
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