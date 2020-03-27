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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕХНОЛОГИЮ ФЕНОМНОГО АНАЛИЗА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ РАЗРАБОТАЛИ В БГУ
18:09 27.03.2020

В БГУ разработана технология феномного анализа древесных растений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, новация не имеет аналогов в Беларуси. Ее разработчиками выступает коллектив ученых биологического факультета под руководством декана Вадима Демидчика.

Инновационный метод позволяет регистрировать физиологические изменения растений, оценивать жизнеспособность саженцев и производить их качественный и оперативный отбор. Такой подход эффективен при селекции сортов с ценными сельскохозяйственными или декоративными признаками.

Разработка представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из бокса, культивационного трея, систем освещения и полива, а также программного обеспечения для обработки RGB-изображений на базе алгоритмов компьютерного зрения и машинного обучения.

Для диагностики растение помещают в феномный бокс, проводят его фотосъемку стационарными камерами на дистанционном управлении. Полученная информация используется для анализа физиологического состояния, выявления заболеваний и питательных расстройств растения. Также формируется база данных для дальнейшей автоматизированной оценки качества и устойчивости к болезням хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Сегодня она содержит характеристики туи западной, можжевельника скального, ели обыкновенной, березы повислой, карликовой и карельской, форзиции промежуточной, ивы козьей и др.

Технология применима в лабораторных условиях и на открытом грунте, позволяет определить физиологические параметры при выращивании растений «в пробирке».

Благодаря этой технологии выращено около 30 тысяч саженцев на предприятии «Щемыслица» БГУ. Новация также является экономически выгоднее существующих зарубежных предложений.
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