Определены руководители-лидеры качества и лучшие менеджеры по качеству 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, победителями конкурса «Лучший менеджер по качеству» 2019 г. стали: начальник отдела управления качеством открытого акционерного общества «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга Лариса Адамович, начальник отдела стандартизации и сертификации открытого акционерного общества «Торгмаш» Светлана Карпович и начальник управления менеджмента качества открытого акционерного общества «Гомсельмаш» Наталия Рыжанкова.

За личный вклад в повышение качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг нагрудных знаков «Лидер качества» в 2019 г. удостоены: генеральный директор совместного открытого акционерного общества «Коммунарка» Иван Данченко, ректор учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет» Виктор Снежицкий и директор открытого акционерного общества «Пинский мясокомбинат» Эдуард Шибун.

Конкурс «Лучший менеджер по качеству» и награждение нагрудным знаком «Лидер качества» проводятся Госстандартом с целью вовлечения широкого круга руководителей и специалистов в работу по использованию современных форм и методов менеджмента качества и системного менеджмента, признание заслуг лучших из них, распространения передового опыта, повышения авторитета руководителей и менеджеров по качеству, а также имиджа организаций в области менеджмента качества.

При подведении итогов конкурса комиссия, состоящая из представителей Госстандарта и подчиненных организаций, других республиканских органов госуправления, учитывала целый ряд критериев. В их числе – практические результаты функционирования системы менеджмента качества организации; личный вклад участника конкурса в ее разработку, внедрение, функционирование и совершенствование; его научная и практическая деятельность в области менеджмента качества, участие в работе международных и/или национальных технических комитетов по стандартизации, распространение накопленного опыта и др.