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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО БОИТСЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ МИНСКА В ОГРОМНЫЙ КОНГЛОМЕРАТ ИЗ-ЗА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
17:57 27.03.2020
Посещая сегодня "Белгипс", Александр Лукашенко высказался о перспективах застройки Минска.
На заводе ему рассказали, что ранее предприятие располагалось в Минске по ул.Козлова, а в 2019 году переехало на новую площадку - в агрогородок Гатово. На старом месте "Белгипс" хочет построить жилой квартал. Здесь получат арендные квартиры и сотрудники предприятия.
"Вы хотите там построить жилье? Подумаем, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Мы рассмотрим твои (председателя совета директоров корпорации "Волма" Юрия Гончарова. - Прим.) предложения. А что касается промышленности, я тебя буду всегда поддерживать, потому что с 2014 года ты ни разу не подвел. Мы с тобой будем работать".
Говоря в целом о строительной проблематике, Александр Лукашенко отметил, что организаций, желающих строить жилье в Минске, - пруд пруди.
"Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон - в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?" - спросил Лукашенко.
Он напомнил, что к застройщикам в Беларуси предъявляются определенные требования: в первую очередь земли выделяются организациям, у которых есть собственные ресурсы для строительства.
Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси не будут работать с теми, кто хочет прийти в Минск, построить жилье и набить карманы за счет людей.
"Не только наших: сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры", - заметил он.
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