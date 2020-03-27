Электронные услуги (ЭУ) 3.25.02-ф «Предоставление сведений о датах приема и увольнения застрахованного лица и суммах выплат, на которые начислены страховые взносы, в отношении его самого за период» и 3.25.03-ф «Подтверждение факта работы застрахованного лица» доступны для физлиц в отношении самих себя на едином портале электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы по уникальному идентификатору.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ), уникальный идентификатор – это специальный логин (имя учетной записи гражданина) и пароль – средство идентификации гражданина при получении электронных услуг через личный электронный кабинет на едином портале электронных услуг.

Право на получение идентификатора в Беларуси имеют граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, которым в установленном законодательством порядке выдан в Республике Беларусь документ, удостоверяющий личность.

Для получения идентификатора необходимо обратиться в службу «Одно окно» или в Национальный центр электронных услуг с документом, удостоверяющим личность.

В результате оказания ЭУ 3.25.02 предоставляются: суммы выплат за кварталы, за которые предоставлены сведения; дата приема на работу застрахованного лица; дата увольнения с работы застрахованного лица.

Сумма выплат за квартал включает в себя: сумму выплат (дохода), на которые начисляются обязательные страховые взносы, и сумму пособий за счет средств государственного социального страхования (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, оплата дополнительного свободного от работы дня, предоставляемого ежемесячно матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет).

Представляется плательщиками страховых взносов, кроме физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, начиная с отчетного периода 2019 год один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом; физическими лицами, самостоятельно уплачивающими обязательные страховые взносы, – ежегодно не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом.

Указанные сведения корректируются плательщиками при возникновении необходимости. «Сумма выплат за квартал» за периоды с 2003 г. по 2015 г. отражается в неденоминированных белорусских рублях, с 2016 года – в деноминированных белорусских рублях.

Сведения о приеме и увольнении представляются работодателями один раз в квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и корректируются ими при возникновении необходимости.

Результат оказания ЭУ 3.25.03 предоставляются в виде текстовой строки.

Услуги доступны в личном кабинете на едином портале электронных услуг после их оплаты. Стоимость услуг – в соответствии с прейскурантом.