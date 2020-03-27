ООО "Белгипс-ЭКО" планирует установить на мощностях картонной фабрики в Пуховичах оборудование под переработку тетрапака. Об этом сегодня на предприятии рассказали Александру Лукашенко во время посещения.

В настоящее время ООО "Белгипс-ЭКО" арендует картонную фабрику в Пуховичах для переработки тетрапака.

"Мы планируем с 1 апреля взять ее в аренду и на этих мощностях устанавливаем оборудование под переработку тетрапака", - сказал председатель совета директоров корпорации "Волма", которая является одним из владельцев "Белгипса".

По расчетам специалистов, в год в составе твердых коммунальных отходов образуется 9-13 тыс. т упаковки из тетрапака. Половину из этого объема планируют перерабатывать в Пуховичах. Кроме того, здесь могут использовать и другие промышленные отходы: стаканчики, тарелки, этикетку, отходы обоев. Из этого будут производить восстановленную целлюлозу и поставлять ее на белорусские предприятия. В проект уже инвестировано около 900 тыс. евро. Всего на него планируется направить около 2 млн евро. Запуск производства намечен на второе полугодие.

"Переработка отходов - это наша перспектива", - отметил инициативу Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.