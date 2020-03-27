На 1 марта 2020 года на налоговом учете Гродненской области состояло почти 16 тысяч организаций, из них 14 организаций имеют статус крупных плательщиков, которыми обеспечено 35,5% всех доходов бюджета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, в абсолютной сумме объем налоговых поступлений от крупных плательщиков за январь-февраль 2020 года составил 170,9 млн рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился в сопоставимых ценах на 11,0 млн. рублей, или на 6,9%.

В рейтинге организаций Гродненской области, обеспечивающих наибольшие суммы поступлений в бюджет, лидирующие позиции занимают ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», РУП «Гродноэнерго», ОАО «Лидское пиво», РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» и другие.