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ЭКОНОМИКА РБ
КРУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 6,9%
17:25 27.03.2020
На 1 марта 2020 года на налоговом учете Гродненской области состояло почти 16 тысяч организаций, из них 14 организаций имеют статус крупных плательщиков, которыми обеспечено 35,5% всех доходов бюджета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, в абсолютной сумме объем налоговых поступлений от крупных плательщиков за январь-февраль 2020 года составил 170,9 млн рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился в сопоставимых ценах на 11,0 млн. рублей, или на 6,9%.
В рейтинге организаций Гродненской области, обеспечивающих наибольшие суммы поступлений в бюджет, лидирующие позиции занимают ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», РУП «Гродноэнерго», ОАО «Лидское пиво», РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» и другие.
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