Потребности белорусского строительного комплекса в массовых материалах обеспечиваются в полном объеме. Об этом заявил вице-премьер Владимир Кухарев 27 марта во время посещения вместе с Александром Лукашенко ОАО "Белгипс".

По его словам, организации Министерства строительства и архитектуры в 2019 году экспортировали продукции более чем на $383 млн.

"Имейте в виду: у вас тысяча сто предприятий (не важно, частные они, государственные, коммунального уровня) - они должны быть в поле зрения. Потому что там работают люди. Мы же не будем людей делить, которые работают тут на "Белгипсе" или же в вашем тресте", - обратил внимание Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Что касается реализации крупных инвестпроектов в строительном комплексе, то сейчас строятся новые линии на предприятиях в цементной, горнодобывающей, стекольной и керамической отраслях.

Если говорить о новом заводе "Белгипс" в Гатово, то предприятие работает устойчиво, осваивает новые виды продукции. Здесь рост по всем показателям: темпы и объемы производства, экспорт стройматериалов, заработная плата сотрудников. Основные рынки - отечественный и европейский.

Александру Лукашенко во время посещения предприятия продемонстрировали процесс машинного нанесения гипсовой штукатурки, что значительно ускоряет и облегчает работу штукатуров. Глава государства заинтересовался, подробно ознакомился с технологией и даже сам попробовал в деле специальное правило для выравнивания штукатурки.

Он также поручил уже в текущем году наладить выпуск в Беларуси подобных агрегатов для машинного нанесения штукатурки.