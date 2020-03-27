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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЕСТР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ
17:15 27.03.2020

Ассоциация оценочных организаций (АОО) разместила на своем сайте в свободном доступе электронную базу данных, которая содержит основную информацию о членах АОО, оказывающих услуги по независимой оценке стоимости объектов гражданских прав. Об этом сообщает Госкомитет по имуществу.

Председатель Ассоциации оценочных организаций Светлана Юреня отметила, что данный ресурс – реестр исполнителей оценки ориентирован на заказчиков и пользователей оценки, которым интересны оценочные организации, не скрывающие информацию о себе и результатах своей деятельности. Информация структурирована таким образом, чтобы заказчик и пользователь оценки смогли быстро определиться с выбором исполнителя оценки.

Светлана Юреня также рассказала, что реестр задумывался, как дополнение существующего Государственного реестра оценщиков и является инструментом продвижения деятельности членов ассоциации.

«Ресурс создан штатными сотрудниками АОО без привлечения дополнительного финансирования и содержит информацию о 19 организациях, которые давно работают на рынке, обладают крепкой командой профессиональных оценщиков и гарантируют качество своей услуги. Работа по наполнению реестра информацией будет продолжена», – сообщила Светлана Юреня.
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