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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» НАЛАДИЛ ВЫПУСК МЕДИЦИНСКИХ МАСОК
16:41 27.03.2020

Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ООО «МедЛен» приступил к выпуску новой продукции – медицинских масок с хлопковым фильтром, предназначенных для предупреждения заражения и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Как сообщает сайт СЭЗ, конструкция маски обеспечивает защиту слизистых оболочек носа и рта от попадания извне болезнетворных микроорганизмов, в том числе патогенных. Маска обладает хорошими воздухопроницаемыми свойствами, отличной фильтрацией, благодаря хлопковому слою, не вызывает аллергических реакций, не раздражает кожу, не препятствуют свободному дыханию.

ООО «МедЛен» является резидентом СЭЗ «Гродноинвест» с 2011 года. Компания занимается производством натуральных и экологически чистых санитарно-гигиенических изделий изо льна и хлопка, медицинских изделий под торговыми марками «МедЛен» и LINO. Продукция LINO является инновационной для Республики Беларусь, некоторые изделия не имеют аналогов в мире. ООО «МедЛен» имеет собственную лабораторию. Система управления соответствует СТБ ISO 9001-2015, налажен полный цикл производства. Линейка продуктов компании ежегодно расширяется.

Ранее о выпуске нового вида продукции сообщили резиденты СЭЗ «Гродноинвест» – ИООО «Белабеддинг» и ООО «Терразит Плюс». Ведущий производитель матрасов и аксессуаров для сна в Гродненском регионе ИООО «Белабеддинг» освоил производство континентальных кроватей типа Boxspringbett. ООО «Терразит Плюс» в рамках проекта Virpil Controls по выпуску устройств управления виртуальными летательными аппаратами представило новую инновационную ручку управления VPC ALPHA Grip серии Constellation.
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