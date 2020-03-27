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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРАНС ОБНОВИЛ КАРТЫ МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ ТРАНЗИТНЫХ ФУР ПО ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
16:06 27.03.2020
Министерство транспорта и коммуникаций обновило карты маршрутов движения транзитных фур по территории Беларуси (с указанием пунктом питания, отдыха и заправки).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, на официальном сайте ведомства размещен перечень республиканских автомобильных дорог, по которым обязаны проезжать машины, выполняющие транзитные перевозки, и на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств.
Скачать перечень и карту можно на сайте Минтранса.
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