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ЭКОНОМИКА РБ
ОБНОВЛЕН ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ БЕЛАРУСИ
15:34 27.03.2020
Государственное предприятие «Белгеодезия» внесло обновления в электронный Информационный бюллетень «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь», размещенный на сайте предприятия в разделе «Услуги Госкартгеофонда» .
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, он обновляется два раза в год.
Полная информация о наименованиях административно-территориальных и территориальных единиц, физико-географических объектов, железнодорожных объектов, аэропортов доступна в Государственном каталоге наименований географических объектов Республики Беларусь.
Предоставление актуальной информации о географических наименованиях возможно по запросам пользователей в бумажном или электронном виде при обращении в Госкартгеоцентр – структурное подразделение государственного предприятия «Белгеодезия».
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