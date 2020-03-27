Государственное предприятие «Белгеодезия» внесло обновления в электронный Информационный бюллетень «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь», размещенный на сайте предприятия в разделе «Услуги Госкартгеофонда» .

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, он обновляется два раза в год.

Полная информация о наименованиях административно-территориальных и территориальных единиц, физико-географических объектов, железнодорожных объектов, аэропортов доступна в Государственном каталоге наименований географических объектов Республики Беларусь.

Предоставление актуальной информации о географических наименованиях возможно по запросам пользователей в бумажном или электронном виде при обращении в Госкартгеоцентр – структурное подразделение государственного предприятия «Белгеодезия».