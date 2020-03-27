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ЭКОНОМИКА РБ


СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ В ПИНСКЕ МОЖЕТ ПОСТРОИТЬ ИРЛАНДСКАЯ КОМПАНИЯ
14:58 27.03.2020

В Пинском горисполкоме прошла встреча представителей ирландской компании с руководством предприятий, являющихся крупными потребителями электроэнергии, для которых экономия затрат на энергию означает снижение себестоимости продукции и последующее повышение конкурентоспособности производителей.

Как сообщили в Брестском областном управлении по надзору за рациональным использовавнием ТЭР Департамента по знергоэффективности, в настоящее время проводится анализ и детализация проекта, которые позволят определиться с мощностью фотоэлектрической станции. Она может вырабатывать от 4 до 12 мегаватт электроэнергии. В зависимости от этого ирландская компания готова инвестировать в проект от 5 млн до 12 млн евро. Пинские власти готовы предоставить земельный участок площадью до 20 гектаров в районе Западного промузла. Солнечная электростанция может быть построена за два года.

Следуем отметить, что местные власти заинтересованы в строительстве солнечной электростанции. Город имеет свою специфику. Доля местных видов топлива в топливно-энергетическом балансе Пинска составляет 68%. Стоит задача переходить на альтернативные источники энергии.
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