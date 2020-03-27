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НОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ «САНТА» ОТКРЫЛСЯ В БРЕСТЕ
14:45 27.03.2020

Новый супермаркет «Санта» открылся в Бресте (улица Гоголя, 85В).

Вместе с привычными продуктами здесь можно найти свежие копчености, суши и выпечку из пекарни, а мастера готовят итальянскую пиццу.

Супермаркет находится возле Кобринского моста рядом с центром города. Ритейлер заехал в уже существовавший объект и обустроил его в фирменном стиле: голубые панели обрамляют стеклянные фасады, над ними высится белая вывеска. Внутри встречают ряды стройных стеллажей с популярной бакалеей, морозильного оборудования и массивных витрин. Магазин долгожданный: в районе много новых домов, а вот торговые объекты до этого были в дефиците.

Торговый зал занимает 500 «квадратов» и вмещает 8000 наименований товаров. Около входа размещена зона со свежими фруктами и овощами. Сейчас здесь можно взять, например, бананы за 2,49 рубля. Много также сыров, йогуртов и других молочных продуктов. Широко представлена бакалея: крупы, мука, макароны, подсолнечное масло, разные виды чая и кофе.

В продаже также мясная продукция. Внимание привлекают копчености, которые готовят прямо в магазине. Заодно предлагают мясные и куриные полуфабрикаты собственного производства. Немало здесь и замороженной рыбы с морепродуктами.

В магазине реализован популярный формат Food-to-Go. На месте можно взять салаты и суши. Выпечка поступает из пекарни, где ее получают по классическим рецептам. Есть в магазине и пиццерия: популярное блюдо готовят за 5,95 рубля из настоящей моцареллы, душистых трав и натуральной начинки.

«Мы продолжаем расширять свою сеть в Бресте, чтобы обеспечить всех жителей «вкусным выбором» – широким ассортиментом качественных товаров. Магазин на Гоголя ожидали многие: хотя этот район и рядом с центром, но ритейл здесь был представлен слабо. Теперь здесь всегда будет широкий выбор бакалеи, фруктов, овощей, мяса и рыбы. А еще сюда можно зайти, чтобы взять еды на вынос – от суши до пиццы. Сейчас это очень популярно среди покупателей», – подчеркивают в сети «Санта».

Покупателей обслуживают пять касс.

Напомним, брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 150 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 7000 человек.
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