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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ ПОДГОТОВИЛ МУЛЬТИЯЗЫЧНУЮ ИНФОГРАФИКУ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ И ИНОСТРАНЦЕВ О ТОМ, КАК ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ
13:45 27.03.2020
Госпогранкомитет подготовил для белорусов и иностранцев инфографику, чтобы помочь разобраться, где и как можно вернуться домой в условиях ограничений, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, инфографика содержит перечень функционирующих пунктов пропуска сопредельных стран на границе с Беларусью; способы возвращения белорусов и иностранных граждан к постоянному месту жительства; рекомендации по порядку пересечения границы и прохождения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска; сведения о транзите через территорию Беларуси.
Ознакомиться с инфографикой можно на сайте Госпогранкомитета.
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