Госпогранкомитет подготовил для белорусов и иностранцев инфографику, чтобы помочь разобраться, где и как можно вернуться домой в условиях ограничений, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, инфографика содержит перечень функционирующих пунктов пропуска сопредельных стран на границе с Беларусью; способы возвращения белорусов и иностранных граждан к постоянному месту жительства; рекомендации по порядку пересечения границы и прохождения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска; сведения о транзите через территорию Беларуси.

Ознакомиться с инфографикой можно на сайте Госпогранкомитета.