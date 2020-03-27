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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 94 - МИНЗДРАВ
13:40 27.03.2020

Подтвержденное число случаев заражения коронавирусом нового типа в Беларуси за последние двое суток выросло на 8 и составило 94 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно информации, на сегодня уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов.

При этом состояние одного пациента оценивается как «среднетяжелое». География очагов случаев заражения расширилась: к Минску, Витебску и Гродно добавился один случай заражения в Гомельской области.

В целом Беларуси проведено около 24 тыс. тестов.
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