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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «ВИТЕБСК» ЗАРЕГИСТРИРОВАН 52-Й РЕЗИДЕНТ С РОССИЙСКИМ КАПИТАЛОМ
13:15 27.03.2020
В администрации СЭЗ «Витебск» 27 марта 2020 года зарегистрирован новый резидент ООО «ПОЛСПО-КлАСС» (Россия).
Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать в Полоцке (сектор 14 СЭЗ «Витебск») инвестиционный проект по выпуску средств защиты на основе стеклоткани и ударопрочного пластика АБС (мотошлемы и шлемы, каски шахтерские и строительные, наколенники налокотники для активного отдыха, а также продукция специального назначения).
Более 90% производимой продукции планируется реализовывать на экспорт.
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