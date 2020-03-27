ЭКОНОМИКА РБ

В СЭЗ «ВИТЕБСК» ЗАРЕГИСТРИРОВАН 52-Й РЕЗИДЕНТ С РОССИЙСКИМ КАПИТАЛОМ

13:15 27.03.2020 В администрации СЭЗ «Витебск» 27 марта 2020 года зарегистрирован новый резидент ООО «ПОЛСПО-КлАСС» (Россия). Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать в Полоцке (сектор 14 СЭЗ «Витебск») инвестиционный проект по выпуску средств защиты на основе стеклоткани и ударопрочного пластика АБС (мотошлемы и шлемы, каски шахтерские и строительные, наколенники налокотники для активного отдыха, а также продукция специального назначения). Более 90% производимой продукции планируется реализовывать на экспорт.