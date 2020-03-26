|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО НАПОМНИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЕРНУТЬСЯ К ТЕМЕ НОРМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ БЫЛИ ИЗБЫТОЧНЫ
12:47 27.03.2020
Александр Лукашенко во время посещения с 27 марта ОАО "Белгипс" напомнил о необходимости вернуться к теме норм в строительстве, чтобы они не были избыточны.
Соответствующие поручения давались ранее, и предстоит проконтролировать их выполнение.
Он отметил, что поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве еще 10-12 лет назад в плане отказа от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам.
"У нас вместо легких конструкций - балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Кстати, более экономные подходы использовались уже ранее, например, при строительстве спортивного комплекса "Минск-Арена".
По мнению Лукашенко, уже после выборов следует серьезно вернуться к этому вопросу.
"Надо раскрепостить там, где нужно", - подчеркнул он.
Лукашенко акцентировал внимание, что безопасность людей при этом не должна пострадать: "Надо строить безопасно. Но излишеств быть не должно. Это главное".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2020
Курсы в банках
на 27.03.2020
Конвертация в банках
на 27.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте