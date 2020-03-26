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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО НАПОМНИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЕРНУТЬСЯ К ТЕМЕ НОРМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ БЫЛИ ИЗБЫТОЧНЫ
12:47 27.03.2020

Александр Лукашенко во время посещения с 27 марта ОАО "Белгипс" напомнил о необходимости вернуться к теме норм в строительстве, чтобы они не были избыточны.

Соответствующие поручения давались ранее, и предстоит проконтролировать их выполнение.

Он отметил, что поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве еще 10-12 лет назад в плане отказа от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам.

"У нас вместо легких конструкций - балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Кстати, более экономные подходы использовались уже ранее, например, при строительстве спортивного комплекса "Минск-Арена".

По мнению Лукашенко, уже после выборов следует серьезно вернуться к этому вопросу.

"Надо раскрепостить там, где нужно", - подчеркнул он.

Лукашенко акцентировал внимание, что безопасность людей при этом не должна пострадать: "Надо строить безопасно. Но излишеств быть не должно. Это главное".
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