Александр Лукашенко во время посещения с 27 марта ОАО "Белгипс" напомнил о необходимости вернуться к теме норм в строительстве, чтобы они не были избыточны.

Соответствующие поручения давались ранее, и предстоит проконтролировать их выполнение.

Он отметил, что поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве еще 10-12 лет назад в плане отказа от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам.

"У нас вместо легких конструкций - балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Кстати, более экономные подходы использовались уже ранее, например, при строительстве спортивного комплекса "Минск-Арена".

По мнению Лукашенко, уже после выборов следует серьезно вернуться к этому вопросу.

"Надо раскрепостить там, где нужно", - подчеркнул он.

Лукашенко акцентировал внимание, что безопасность людей при этом не должна пострадать: "Надо строить безопасно. Но излишеств быть не должно. Это главное".