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ЭКОНОМИКА РБ


КГК РЕКОМЕНДУЕТ ЗАРАНЕЕ ОБРАЩАТЬСЯ В НАЦБАНК ЗА РАЗРЕШЕНИЯМИ НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
12:25 27.03.2020

Комитет государственного контроля рекомендует субъектам хозяйствования заранее обращаться в Национальный банк за получением разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в связи с принятием правительствами иностранных государств мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, включая закрытие границ и проведение карантинных мероприятий внутри стран, возникают риски неисполнения либо ненадлежащего исполнения нерезидентами – иностранными контрагентами сроков выполнения обязательств по импортным и экспортным контрактам (поставка товаров, оказание услуг, проведение своевременной оплаты за отгруженные товары, выполнение работ).

«Учитывая сложившуюся ситуацию, целесообразно обращаться в Нацбанк или его главные управления по областям за получением разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций заранее, а не в последние дни перед наступлением сроков их завершения, предусмотренных указом … от 27 марта 2008 года № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций», - говорится в сообщении ведомства.

Комитет государственного контроля также обращает внимание всех участников внешнеэкономической деятельности на необходимость обеспечения своевременности завершения внешнеторговых операций.
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