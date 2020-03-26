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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАТО ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2021 ГОД
12:03 27.03.2020
Начато формирование проекта Плана государственной стандартизации на 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, предложения-заявки от республиканских органов госуправления (РОГУ), а также организаций, не подчиненных им (сводные предложения по разработке, внесению изменений, пересмотру и проверке научно-технического уровня государственных стандартов согласно подчиненности РОГУ), принимаются до 20 апреля 2020 г.
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