ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАТО ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2021 ГОД

12:03 27.03.2020 Начато формирование проекта Плана государственной стандартизации на 2021 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, предложения-заявки от республиканских органов госуправления (РОГУ), а также организаций, не подчиненных им (сводные предложения по разработке, внесению изменений, пересмотру и проверке научно-технического уровня государственных стандартов согласно подчиненности РОГУ), принимаются до 20 апреля 2020 г.