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ЭКОНОМИКА РБ


ООО «АМКОДОР-ОНЕГО» РЕАЛИЗУЕТ ТЕХНИКУ РОССИЙСКИМ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМ
11:41 27.03.2020

ООО «Амкодор-Онего» реализует технику российским лесозаготовителям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», сейчас можно приобрести форвардеры АМКОДОР 2662 -01 и АМКОДОР 2682-01, а также харвестеры АМКОДОР 2561, АМКОДОР 2561-01. В отношении этих машин выдано заключение о подтверждении их производства на территории Российской Федерации, что позволяет предприятию использовать оказываемые Минпромторгом России меры государственной поддержки для предоставления льготных условий приобретения.

Кроме того, техника может быть реализована в рамках программы субсидирования льготного лизинга, по которой клиентам предоставляются скидки по уплате авансового платежа в размере 10-15% от цены товара.

Форвардер АМКОДОР 2662-01 с колесной формулой 6х6 и грузоподъемностью 14 т за один рейс перевозит до 16 кубических метров лесоматериала.

Форвардер АМКОДОР 2682-01 с колесной формулой 8х8 обладает более высокой грузоподъемностью – 15 т, а также повышенной проходимостью.

Харвестер АМКОДОР 2561 создан для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты заранее заданной длины при проведении сплошных рубок. Способен заготавливать древесину диаметром до 580 мм.

АМКОДОР 2561-01 обрабатывает стволы диаметром до 700 мм.
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