Перевод студентов на дистанционное обучение Минобразования, с учетом информации Минздрава, проведенных профилактических мероприятий и мониторинга ситуации в учреждениях образования, считает нецелесообразным. Это отметил представитель Министерства образования Сергей Касперович во время прошедшего 26 марта стрима, в ходе которого студенты задавали наиболее волнующие их вопросы.

Что касается переноса времени начала занятий, то все вузы, а также колледжи должны были отработать вопрос о переносе занятий на более позднее время. Исключение могут составлять только лабораторные занятия, на которых присутствует небольшая группа студентов и которые по техническим причинам невозможно перенести.

При этом переносятся поточные лекции во избежание на них массового скопления студентов. В отдельных случаях студентов переводят в немногочисленные группы или проводят занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий. Остальные занятия проводятся в форме практических, семинарских, лабораторных или консультаций.

Сергей Касперович рассказал об организации обучения заочников и дополнительного образования взрослых. По его словам, возможности, повышение квалификаций при УВО рекомендуют организовать дистанционно или перенести на более поздние сроки.

Обучение студентов-заочников организуется в таком же формате, как и для студентов дневной формы. По возможности лабораторно-экзаменационные сессии у студентов заочной формы переносятся. Такие же подходы применяются при реализации образовательных программ повышения квалификаций и переподготовки. Кроме того, УВО расширяют применение дистанционных образовательных технологий в таких ситуациях.

Во время стрима задавался вопрос о прохождении практики.

Как сообщил Сергей Касперович, вузам, ссузам и профтехам рекомендовано скорректировать учебный процесс, чтобы не создавать напряженную ситуацию. Рекомендовано оптимизировать места прохождения практик, а при необходимости – перенести их на более поздние сроки.

Вопрос освобождения от занятий и отработок также задавался студентами. На него представитель Минобразования ответил так: «Руководителям учреждений образования рекомендовано максимально индивидуализировать данный процесс, учитывая причины пропуска занятий, а также создавать условия для отработок занятий без оплаты. При необходимости, сроки проведения зачетов и экзаменов также могут быть скорректированы».