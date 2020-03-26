В текущем году сельскохозяйственные организации Беларуси приступили к весенним полевым работам на восемь дней раньше, чем в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на 25 марта 2020 года под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур почва подготовлена на площади 450,1 тыс. гектаров (52% к плану и 202% к уровню 2019 года). Сев этих культур проведен на 184,5 тыс. гектаров (21% к плану и 177% к уровню 2019 года).

Ведутся работы по подсеву многолетних трав, которые проведены на 110,3 тыс. гектаров (30% к плану и 120% к уровню 2019 года).

Сельскохозяйственные организации области осуществляют подкормку азотными удобрениями посевов озимых зерновых культур на зерно (подкормлено – 754,7 тыс. гектаров, или 51% к плану, и 143% к уровню 2019 года), озимых крестоцветных. Многолетние травы подкормлены минеральными удобрениями на площади 434,7 тыс. гектаров (47% к плану и 163% к уровню 2019 года).

Минсельхозпродом совместно с облисполкомами отработана структура посевных площадей сельскохозяйственных растений на 2020 год. В соответствии с ней, яровой сев планируется провести на площади 2,6 млн. гектаров, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 1,2 млн. гектаров, картофель – 21,9 тыс. гектаров, сахарная свекла – 91,5 тыс. гектаров, кукуруза – 1159,6 тыс. гектаров, из них посевы на силос и зеленый корм на площади 853,6 тыс. гектаров, на зерно – 306 тыс. гектаров. В текущем году по сравнению с 2019 годом увеличены площади озимого клина на 11% («плюс» 191,2 тыс. гектаров), за счет этого незначительно уменьшены площади ярового сева.

Для проведения весеннего сева сельскохозяйственные организации Беларуси обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур в объеме 321,9 тыс. тонн (121% к потребности), льна-долгунца – 7,4 тыс. тонн (119%), картофеля – 114,3 тыс. тонн (132%).

Более высокими темпами, чем в 2019 году ведется накопление минеральных удобрений. По состоянию на 25 марта 2020 года сельскохозяйственными организациями Беларуси под яровой сев накоплено их 675,5 тыс. тонн или 54% от потребности и 130% к уровню 2019 г.

Для проведения весенних полевых работ 2020 года в сельскохозяйственных организациях республики имеется 38,8 тыс. тракторов, в том числе 6,5 тыс. энергонасыщенных тракторов, 1,8 тыс. зерновых сеялок, 2,8 тыс. комбинированных почвообрабатывающих агрегатов и 3,4 тыс. комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов, 9,6 тыс. машин для внесения твердых органических и твердых минеральных удобрений и другая необходимая техника.

С целью качественной подготовки сельскохозяйственной техники к началу весенних полевых работ 2020 года, на осенне-зимний период 2019/2020 годов утверждены мероприятия и графики ремонта техники, определены источники финансирования этих работ, создан резерв запасных частей.

Кроме того, Минсельхозпродом совместно с облсельхозпродами, в каждой области определены базовые ремонтные организации, которые осуществляют ремонт сложной самоходной полнокомплектной техники, ее узлов и агрегатов, качественный ремонт которых в условиях сельскохозяйственных организаций не представляется возможным.