Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Беларуси поддержала решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о признании недобросовестной конкуренции со стороны ООО «СН ФАРМА» – владельца исключительной лицензии на товарный знак.

Ранее МАРТ установило наличие факта нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «СН ФАРМА», связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак № 61732, в части нарушения запрета на недобросовестную конкуренцию, предусмотренную абзацем вторым статьи 28 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, данное дело можно назвать практикообразующим. Пожалуй, впервые в правоприменительной практике антимонопольного органа действия, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, признаны недобросовестной конкуренцией в отношении владельца исключительной лицензии на товарный знак.

В ходе антимонопольного расследования, начатого по заявлению ООО ПКФ «Ясса», было установлено, что претензия ООО «СН ФАРМА» в адрес ООО ПКФ «Ясса» с требованием прекратить использование товарного знака, была нацелена на устранение конкурента с товарного рынка.

Выполнение требования привело бы к прекращению ООО ПКФ «Ясса», которое являлось добросовестным поставщиком продукции с 2012 года, ввоза и реализации на территории Беларуси продукции производства АО «Твинс Тэк» (Российская Федерация), позволило бы ООО «СН ФАРМА», пользуясь исключительным правом на товарный знак № 61732, монополизировать рынок, определять условия ценообразования на нем, иметь возможность «диктовать» цены на продукцию АО «Твинс Тэк».

Не согласившись с решением МАРТ, ООО «СН ФАРМА» обратилось в суд.

Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда рассмотрела на заседании доводы и доказательства, представленные заинтересованными лицами, обоснованность и законность решения антимонопольного органа и пришла к следующему.

Согласно решению суда, является правильным вывод антимонопольного органа о том, что целью приобретения ООО «СН ФАРМА» на основании лицензионного договора исключительного права на товарный знак № 61732 было намерение воспользоваться преимуществом в предпринимательской деятельности путем ограничения конкурента – ООО ПКФ «Ясса» и перераспределение товарных потоков продукции АО «Твинс Тэк» в пользу ООО «СН ФАРМА».

Суд поддержал позицию МАРТ о недобросовестности действий ООО «СН ФАРМА», связанных с принятием мер по запрету использования указанного товарного знака – направлением претензии в адрес ООО ПКФ «Ясса» и предъявления в суд иска о пресечении нарушения исключительного права ООО «СН ФАРМА» на товарный знак № 61732.

Судебная коллегия согласилась с выводами о наличии направленности действий ООО «СН ФАРМА» на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности, о противоречии его действий антимонопольному законодательству, требованиям добросовестности и разумности.

Суд признал обоснованными доказательства МАРТ о способности действий ООО «СН ФАРМА» причинить убытки ООО ПКФ «Ясса». Выполнение претензии и прекращение поставок продукции АО «Твинс Тэк» повлекло бы уменьшение доходов ООО ПКФ «Ясса», в том числе вследствие возможного отказа контрагентов от заключения с ООО ПКФ «Ясса» договоров купли-продажи на продукцию, маркированную товарным знаком № 61732.

Таким образом, жалоба ООО «СН ФАРМА» признана необоснованной, в ее удовлетворении отказано, решение МАРТ оставлено в силе.