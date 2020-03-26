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ЭКОНОМИКА РБ


МЕРЫ ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ НА ФОНЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МИРЕ ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВЫ - ПРЕМЬЕР
09:57 27.03.2020

Беларусь не осталась в стороне от экономического шторма, вызванного коронавирусом. С учетом этого разработан проект комплекса мер по обеспечению стабильной работы экономики. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас 26 марта на заседании Президиума Совета министров.

"В связи с эпидемиологическими процессами в мире стремительно меняется экономическая ситуация. Текущее положение дел в мировой экономике уже получило меткое определение "цунами экономического разрушения". Беларусь, несмотря на контролируемую обстановку по распространению коронавируса, не осталась в стороне от экономического шторма", - отметил Сергей Румас.

По его словам, некоторые отрасли наиболее чувствительны к происходящим процессам и оказались в достаточно сложной ситуации. Не работают традиционные логистические цепочки, заключенные контракты не выполняются.

"Ситуация осложняется тем, что этот процесс пока только нарастает и сроки восстановления не ясны. В таких условиях бизнес ждет определенных действий и поддержки и хочет знать, чем государство может помочь, как подставить плечо, чтобы не утонуть в этот сложный период", - сказал премьер-министр.

По поручению правительства, Минэкономики вместе с заинтересованными разработало и внесло пакет мер по обеспечению стабильной работы экономики. Планировалось провести заседание Президиума Совмина во вторник, 31 марта. Вместе с тем предлагаемые меры были заранее подробно обсуждены с широким кругом участников, включая Национальный банк и Администрацию президента.

"В целом позиции участников по предлагаемому набору мер существенно сблизились, и мы вышли на согласованные решения. Спорных вопросов практически не осталось. Учитывая это, решили не затягивать с обсуждением и провести заседание Президиума сегодня", - пояснил Сергей Румас.

Глава правительства поблагодарил председателя правления Национального банка Павла Каллаура за оперативные решения, принятые в кредитной сфере. Премьер-министр привел руководителям госорганов Нацбанк в пример, как нужно оперативно реагировать в такой ситуации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ряд мер потребует одобрения и принятия решения главой государства.
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